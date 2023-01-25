Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе настаивает на подписании полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Парижане проявляли интерес к португальцу в прошлом году, но недавно, как сообщалось, отказались от намерений заполучить 28-летнего атакующего хавбека. Согласно сведениям журналиста Мартина Блэкберна, Килиан Мбаппе надеется, что его клуб вернётся в борьбу за Силву и предпримет новую попытку осуществить трансфер летом. «Манчестер Сити» вряд ли отпустит своего лидера, если не получит крайне привлекательное предложение.

В 29 поединках нынешнего сезона за «горожан» Бернарду Силва отметился двумя голами и пятью ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 млн евро.