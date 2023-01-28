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​Малком может перейти в «ПСЖ» - Семак подтвердил

28 Января 2023 • 14:42 Комментировать

Атакующий полузащитник Малком до закрытия зимнего трансферного окна действительно может перебраться из «Зенита» в «ПСЖ». Информацию об интересе к 25-летнему бразильцу из Парижа подтвердил главный тренер питерцев Сергей Семак.

«Интерес со стороны «Пари Сен-Жермен» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждём официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Тренер питерцев отметил, что «Зенит» никогда не удерживал футболистов насильно. В то же время Семак сказал, что Малком готов выполнять контракт, если история с «ПСЖ» не получит продолжения. По словам специалиста, бразилец находится в хорошем расположении духа и готов помогать «Зениту».

Отметим ,что Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак ПСЖ Трансферы футбола - зима 2023 Малком Филипе
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