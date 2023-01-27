Нигматуллин: «С Дзюбой российский чемпионат станет гораздо интереснее, появятся околофутбольные темы»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном возвращении известного нападающего Артёма Дзюбы в РПЛ.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист близок к переходу в «Пари НН». Нигматуллин считает, что возможное возвращение Дзюбы в РПЛ является отличной новостью для всех любителей российского футбола, так как за нашей лигой с его приходом станет наблюдать только интереснее.

«Думаю, что с Дзюбой российский чемпионат станет гораздо интереснее не только с футбольной точки зрения, но и появятся околофутбольные темы. Желаю Артёму успешного рестарта карьеры!» — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в ноябре прошлого года, проведя за эту команду в общей сложности пять матчей и забив один гол.