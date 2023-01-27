Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «С Дзюбой российский чемпионат станет гораздо интереснее, появятся околофутбольные темы»

27 Января 2023 • 10:16 Комментировать (1)
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном возвращении известного нападающего Артёма Дзюбы в РПЛ.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист близок к переходу в «Пари НН». Нигматуллин считает, что возможное возвращение Дзюбы в РПЛ является отличной новостью для всех любителей российского футбола, так как за нашей лигой с его приходом станет наблюдать только интереснее.

«Думаю, что с Дзюбой российский чемпионат станет гораздо интереснее не только с футбольной точки зрения, но и появятся околофутбольные темы. Желаю Артёму успешного рестарта карьеры!» — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в ноябре прошлого года, проведя за эту команду в общей сложности пять матчей и забив один гол.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Артём Дзюба Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sem ~KU~777-!
27 Января 2023 в 10:21
Пусть играет то есть стоит, может и забить.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
11:21 · Россия. Премьер-лига
Глушаков назвал причину конфликтов, возникавших в «Спартаке» Карреры
10:55 · Россия. Премьер-лига
Тавареш: «В России хорошая лига для того, чтобы получать удовольствие от футбола»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Пока Абаскаль сумасшедших результатов со «Спартаком» не добился»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «С Дзюбой российский чемпионат станет гораздо интереснее, появятся околофутбольные темы» 1
09:56 · Россия. Премьер-лига
Ари: «РПЛ — четвёртая лига мира по уровню футбола» 2
09:39 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе — о Ганчаренко: «Говорит всё в лицо, ничего не скрывает»
00:31 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Зенит заслуженно выглядит лидером РПЛ»
00:17 · ФНЛ-2. Группа 1
Бут рассказал об интенсивности тренировок Зырянова в «Черноморце»
00:14 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «РФС должен постоянно напоминать УЕФА о себе»
00:02 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Промес получил необходимые нагрузки»
26 Января
23:13 · Россия. Премьер-лига
Быстров – о Дзюбе: «Бомба замедленного действия» 1
23:02 · Россия. Премьер-лига
Газизов – о Федуне: «Компромисс там один: «Пошёл на три буквы» 1
22:49 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Это самый подходящий момент, чтобы больше времени уделить детскому футболу»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «Больше всего со мной общался на первых порах Малком»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Дзюба будет мотивирован на матч против «Зенита», если перейдёт в «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем