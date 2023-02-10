Мостовой: «Пари НН» нужны такие игроки, как Глушаков»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе бывшего игрока «красно-белых» Дениса Глушакова в «Пари НН».

Сегодня, 10 февраля, было официально объявлено о том, что 36-летний хавбек заключил с нижегородским клубом соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона.

По мнению Мостового, опытный новобранец сможет принести пользу «Пари НН». Напомним, что сезон-2022/2023 Глушаков начинал в составе «Химок», успев провести за эту команду 19 матчей и забить один гол.

«Опытный футболист, тем более, в хорошей форме в «Химках» был, где не всё было нормально. «Нижний» — хороший вариант, там как раз нужны такие опытные игроки», — цитирует Мостового Sport24.