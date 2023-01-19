Агент Маньяков: «Дзюба — форвард мирового класса»

Известный футбольный агент Александр Маньяков высказался о перспективах Артёма Дзюбы после возвращения в Российскую премьер-лигу.

«Возможность найти новый клуб в РПЛ у Дзюбы есть. Это форвард высокого класса, даже несмотря на то, что не молод», — заявил агент в интервью изданию Sport24. Также Маньяков рассказал, что будет рад переходу нападающего в «Торпедо» из-за симпатий к московскому клубу, его наставнику Андрею Талалаеву и президенту Илье Геркусу. По мнению эксперта, такой союз пойдёт всем на пользу, а сам Дзюба сможет помочь аутсайдеру РПЛ.

Напомним, что последним клубом экс-капитана российской сборной был турецкий коллектив «Адана Демирспор».