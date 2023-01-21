Силкин: «Главное, чтобы у Дзюбы было желание играть»

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о будущем Артёма Дзюбы.

«Не знаю, потянет ли он уровень РПЛ. Самое главное, чтобы у него было желание. Он такой парень, что может, когда хочет, только он не молод», - цитирует Силкина «Чемпионат».

Напомним, будущее российского форварда обсуждают на повестке уже не первый месяц. Куда нападающего только не отправляют после неудачной командировки в Турцию – то обратно в эту ближневосточную страну, то в ОАЭ, то даже в Китай.

Обсуждаются и варианты с трудоустройством в РПЛ, но на днях стало известно, что игрок не перейдёт в «Торпедо» с последнего места в турнирной таблицы лиги. А ведь мог, наверное, на опыте помочь «автозаводцам» сотворить сенсацию и остаться в элитном дивизионе всея российского футбола.