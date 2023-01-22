Стрепетов: «Думаю, Семак не рискнёт отдать Бакаева»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о возможном расставании с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Думаю, Семак не рискнёт его отдать — тренер «Зенита» хочет иметь очень хорошую обойму, чтобы у него не было головной боли ни по одной позиции», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его словам, любая команда может позавидовать обойме «сине-бело-голубых», поскольку Сергей Семак может без проблем заменить травмированных и дисквалифицированных игроков. Отдельно Стрепетов отметил конкуренцию на позиции Бакаева. По мнению экс-футболиста «Зенита», Зелимхан должен дальше показывать своё мастерство и нацеленность на ворота Сергею Семаку.

Напомним, что Зелимхан Бакаев присоединился к петербургскому клубу этим летом. На счету плеймейкера 20 матчей в нынешней кампании, забив лишь один мяч.