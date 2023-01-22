Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стрепетов: «Думаю, Семак не рискнёт отдать Бакаева»

22 Января 2023 • 17:05 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о возможном расставании с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Думаю, Семак не рискнёт его отдать — тренер «Зенита» хочет иметь очень хорошую обойму, чтобы у него не было головной боли ни по одной позиции», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его словам, любая команда может позавидовать обойме «сине-бело-голубых», поскольку Сергей Семак может без проблем заменить травмированных и дисквалифицированных игроков. Отдельно Стрепетов отметил конкуренцию на позиции Бакаева. По мнению экс-футболиста «Зенита», Зелимхан должен дальше показывать своё мастерство и нацеленность на ворота Сергею Семаку.

Напомним, что Зелимхан Бакаев присоединился к петербургскому клубу этим летом. На счету плеймейкера 20 матчей в нынешней кампании, забив лишь один мяч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Алексей Стрепетов Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Января
17:51 · Россия. Премьер-лига
​«Бешикташ» может отказаться от Баринова
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Камано и Миранчук принесли «Локомотиву» победу над «Родиной»
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Глава «Газпрома» Миллер посетил тренировку «Зенита» в Катаре
17:05 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Думаю, Семак не рискнёт отдать Бакаева»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Всё идёт к тому, что Дзюба завершит карьеру»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Сенников назвал двух лучших иностранных тренеров в истории РПЛ
16:43 · Россия. Премьер-лига
Каряка считает Романцева лучшим тренером в истории российского футбола 2
16:31 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Хочу вновь стать лучшим игроком РПЛ на своей позиции»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Очень не хватает Лиги чемпионов, хочется, чтобы все эти вопросы как-то решились»
16:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантос: «Я поддерживал Бразилию, но отдельно болел и за Ловрена»
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Милота дня: «Сочи» помог Цаллагову узнать пол будущего ребёнка видео
15:46 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «От продления контракта с Кержаковым «Зенит» точно ничего не потеряет»
15:39 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» объявил состав на первый матч в 2023 году
15:22 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Моё основное желание — быть игроком «Зенита» как можно дольше»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос признал Малкома лучшим игроком прошедшего года в РПЛ
Все новости
Рекомендуем