Романцев: «Я бы взял Дзюбу и Глушакова в свою команду, они не умеют проигрывать»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о полузащитнике «Пари НН» Денисе Глушакове и нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Артём с Денисом привыкли решать серьезные задачи. Это уже в крови. И что бы о них ни говорили, они — бойцы! Сыграть через не могу и добиться своего для них самое оно. И я бы, не раздумывая, взял Артёма с Денисом в свою команду — только потому, что они не умеют проигрывать!» — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба находился в поиске команды с ноября прошлого года, покинув турецкий клуб «Адана Демирспор». Недавно 34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Глушаков этой зимой покинул «Химки» и пополнил состав «Пари НН».