Руководство футбольного клуба «Пари НН» рассматривает вариант с подписанием защитника сборной Армении Стёпы Мкртчяна.

По информации издания «РБ Спорт», руководство коллектива РПЛ ведёт переговоры с клубом «Арарат-Армения» об аренде футболиста до конца сезона. Сообщается, что трансфер состоится в высокой долей вероятности, а сейчас «Пари НН» решает документальные вопросы. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что игрок поедет на сбор нижегородцев в Турцию.

На счету Мкртчяна 10 матчей за основной состав нынешней команды. Что же касается сборной Армении, то в её составе Стёпа успел провести семь матчей.