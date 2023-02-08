Овчинников: «Кержаков как тренер у нас в России пока не востребован»

Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».

«Я полагаю, что это вызов для Кержакова и, наверное, он просто не нашёл себе в России хорошую работу, у нас он пока не востребован. И многие клубы боятся, потому что Кержаков — это фамилия», - цитирует Овчинникова Legalbet.

Напомним, что последним местом работы Кержакова до назначения в кипрский коллектив был «Нижний Новгород». Он успешно спас клуб от вылета в Первую лигу в прошлом сезоне, однако руководство нижегородцев решило сменить вектор развития команды и не продлило контракт с Кержаковым.