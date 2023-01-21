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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караваев рассказал о зимних сборах «Зенита»

21 Января 2023 • 11:59 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, как проходят сборы петербургской команды в Катаре.

«Тренеры дозируют нагрузки и тренировки. Утром больше беговой работы и тренажёрного зала, вечером работаем с мячом. В целом, никаких проблем на сборах нет», — цитирует Караваева «Матч ТВ».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Матчи чемпионата России возобновятся весной. 4 марта в рамках 18-го тура «сине-бело-голубые» встретятся с «Пари НН». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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