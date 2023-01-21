Караваев рассказал о зимних сборах «Зенита»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о том, как проходят сборы петербургской команды в Катаре.

«Тренеры дозируют нагрузки и тренировки. Утром больше беговой работы и тренажёрного зала, вечером работаем с мячом. В целом, никаких проблем на сборах нет», — цитирует Караваева «Матч ТВ».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Матчи чемпионата России возобновятся весной. 4 марта в рамках 18-го тура «сине-бело-голубые» встретятся с «Пари НН». Начало — в 19:00 по московскому времени.