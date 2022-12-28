Ломбертс назвал двух лучших тренеров, с которыми он работал в «Зените»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Николас Ломбертс назвал двух лучших тренеров, с которыми он работал в составе «сине-бело-голубых».

«Тренер, у которого я научился больше всего — Спаллетти. Он уделял много внимания обороне, как любой итальянец. Он многому меня научил. Ещё я очень благодарен Адвокату за то, что он взял меня в «Зенит», — заявил бельгийский защитник в интервью изданию Sport24.

Ломбертс также вспомнил товарищескую встречу против «Утрехта» Адвоката, перед которой у них состоялась беседа. По её итогам они пришли к выводу, что карьера Николаса состоялась благодаря обоюдной работе.

Напомним, что в футболке «Зенита» Ломбертс провёл десять лет, выиграв четыре золотых медали российского чемпионата, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.