Генич не сомневается в будущем чемпионе России

Известный комментатор Константин Генич не сомневается, что петербургский «Зенит» в пятый раз кряду станет чемпионом России.

«Я думаю, что «Зенит» не за четыре и не за пять туров до конца турнира снова возьмёт титул, однако предпосылок к этому достаточно много. У петербуржцев остались в команде все лидеры, никто никуда не уехал», - цитирует Генича«РБ Спорт».

Напомним, текущей зимой «Зенит» усилил линию обороны молодым бразильцем Робертом Ренаном, он переехал в Санкт-Петербург из Сан-Паулу, где выступал за «Коринтианс». Ренан в составе питерцев заменит уехавшего в «Лион» 33-летнего Деяна Ловрена. Также в обратном направлении отправился голкипер Иван Куарезма.