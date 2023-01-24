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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич не сомневается в будущем чемпионе России

24 Января 2023 • 23:15 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Известный комментатор Константин Генич не сомневается, что петербургский «Зенит» в пятый раз кряду станет чемпионом России.

«Я думаю, что «Зенит» не за четыре и не за пять туров до конца турнира снова возьмёт титул, однако предпосылок к этому достаточно много. У петербуржцев остались в команде все лидеры, никто никуда не уехал», - цитирует Генича«РБ Спорт».

Напомним, текущей зимой «Зенит» усилил линию обороны молодым бразильцем Робертом Ренаном, он переехал в Санкт-Петербург из Сан-Паулу, где выступал за «Коринтианс». Ренан в составе питерцев заменит уехавшего в «Лион» 33-летнего Деяна Ловрена. Также в обратном направлении отправился голкипер Иван Куарезма.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Генич
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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