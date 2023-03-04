Кузяев с пенальти пробил гораздо выше ворот «Пари НН»

В конце первого тайма матча с «Пари НН» «Зенит» имел шикарный шанс удвоить счёт на табло. Лукас Масоэро сбил с ног Данила Кругового, и арбитр назначил пенальти в пользу команды Сергея Семака. К мячу подошёл Далер Кузяев и пробил примерно метра три выше ворот гостей. В конце первого тайма результат не изменился - 1:0 в пользу «Зенита», который в онлайн-таблице Премьер-лиги занимает первое место с отрывом от ближайшего конкурента в восемь очков. «Пари НН» остается пятым с конца.

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