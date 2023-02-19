Терюшков — о Малкоме и Клаудиньо: «Российская Федерация приобрела в их лице двух защитников Отечества»

Депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком Филипе и Клаудиньо получат российское гражданство весной текущего года.

По мнению Терюшкова, гражданство нашей страны влечёт за собой для иностранных футболистов не только права, но и обязанности. Сам же депутат поддерживает идею о сведении количества легионеров к минимуму с опорой на доморощенных игроков.

«При получении гражданства важно понимать, что это не только права, но и обязанности. Таким образом, принимая в гражданство Малкома и Клаудиньо, Российская Федерация приобрела в их лице дополнительно двух защитников нашего Отечества», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Малком провёл за «Зенит» 23 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На счету его соотечественника Клаудиньо три мяча и восемь ассистов в 19 встречах.