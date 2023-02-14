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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Зенита» Сергеев повторил достижение Александра Кержакова

14 Февраля 2023 • 19:25 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев повторил достижение своего легендарного предшественника – Александра Кержакова. Он, также как и Кержаков, забил пять голов в международном матче, сообщает статистический портал «История Зенита».

Напомним, что сегодня «Зенит» отправил в ворота «Дубай Сити» аж восемь голов в рамках товарищеской встречи на сборах в ОАЭ. Пять из них забил Сергеев. Ранее такого результата добивался лишь Кержаков, который забил пять голов в товарищеском матче с клубом «Тонегидо» из Нидерландов на зимних сборах 2005 года.

Отметим, что во втором матче дня «Зенит» не смог переиграть клуб РПЛ – «Урал», матч закончился со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Кержаков Иван Сергеев
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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