Форвард «Зенита» Сергеев повторил достижение Александра Кержакова

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев повторил достижение своего легендарного предшественника – Александра Кержакова. Он, также как и Кержаков, забил пять голов в международном матче, сообщает статистический портал «История Зенита».

Напомним, что сегодня «Зенит» отправил в ворота «Дубай Сити» аж восемь голов в рамках товарищеской встречи на сборах в ОАЭ. Пять из них забил Сергеев. Ранее такого результата добивался лишь Кержаков, который забил пять голов в товарищеском матче с клубом «Тонегидо» из Нидерландов на зимних сборах 2005 года.

Отметим, что во втором матче дня «Зенит» не смог переиграть клуб РПЛ – «Урал», матч закончился со счётом 1:1.