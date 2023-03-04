Андрей Мостовой: «Игра Малкома потрясающая»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался об игре Малкома во встрече Премьер-лиги против «Пари НН».

«Игра Малкома потрясающая. Не знал, что он так умеет бить штрафные. Ни разу не видел, чтобы он забивал со штрафного, так что молодец», — заявил игрок российской национальной команды, чьи слова цитирует «Чемпионат». Мостовой также рассказал, что все три ассиста в этом году он отдал именно на Малкома.

Напомним, что бразилец оформил дубль в ворота «Пари НН» во встрече, завершившейся со счётом 3:0. У нападающего 14 голов в текущей кампании чемпионата, что является лучшим показателем в Премьер-лиге.