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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой: «Игра Малкома потрясающая»

04 Марта 2023 • 21:06 Комментировать
Зенит
3:0
Пари НН
окончен

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался об игре Малкома во встрече Премьер-лиги против «Пари НН».

«Игра Малкома потрясающая. Не знал, что он так умеет бить штрафные. Ни разу не видел, чтобы он забивал со штрафного, так что молодец», — заявил игрок российской национальной команды, чьи слова цитирует «Чемпионат». Мостовой также рассказал, что все три ассиста в этом году он отдал именно на Малкома.

Напомним, что бразилец оформил дубль в ворота «Пари НН» во встрече, завершившейся со счётом 3:0. У нападающего 14 голов в текущей кампании чемпионата, что является лучшим показателем в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой Малком Филипе
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