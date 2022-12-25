«Зенит» вступил в борьбу за Самошникова

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Илье Самошникову. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, Самошников может подписать с «сине-бело-голубыми» предварительное соглашение, чтобы перейти в «Зенит» следующим летом в статусе свободного агента. Напомним, срок действующего контракта футболиста с казанским клубом истекает по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что 25-летний защитник близок к переходу в московский «Локомотив», с которым уже достиг договорённости о будущей сделке.

В нынешнем сезоне Самошников провёл за «Рубин» 16 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.