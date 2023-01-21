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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко не верит в то, что Семак сможет проявить себя в зарубежном клубе

21 Января 2023 • 14:53 Комментировать (1)
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы главного тренера «Зенита» Сергея Семака в зарубежном клубе.

Предприниматель усомнился в том, что российский специалист сможет проявить себя в другом месте столь же ярко, как в «Зените», поскольку клуб из Санкт-Петербурга обладает очень качественным подбором футболистов относительно остальных команд лиги. 

«Думаете, Семак ещё где-то сможет ярко проявить себя? «Зенит» по составу сильнее всех, поэтому его успехи в первую очередь – успехи состава команды и руководства, приобретающих таких игроков», — цитирует Червиченко Sport24.

Напомним, что «Зенит» под руководством Семака выиграл четыре последних розыгрыша РПЛ кряду. После 17 туров нынешнего сезона «сине-бело-голубые» также возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Спартак» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андрей Червиченко
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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Комментарии (1)
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Cruyff
21 Января 2023 в 15:20
средний тренер а то что Зенит выигрывает уже 4 года РПЛ так всё потому что РПЛ очень слабая лига и еврокубки это уже давно всё доказали и какой смысл обсуждать сможет или смог бы у нас в РПЛ нет ни одного сильного тренера да и игроков европейского уровня тоже нет если бы они были то давно бы играли в сильных чемпионатах
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