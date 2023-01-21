Червиченко не верит в то, что Семак сможет проявить себя в зарубежном клубе

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы главного тренера «Зенита» Сергея Семака в зарубежном клубе.

Предприниматель усомнился в том, что российский специалист сможет проявить себя в другом месте столь же ярко, как в «Зените», поскольку клуб из Санкт-Петербурга обладает очень качественным подбором футболистов относительно остальных команд лиги.

«Думаете, Семак ещё где-то сможет ярко проявить себя? «Зенит» по составу сильнее всех, поэтому его успехи в первую очередь – успехи состава команды и руководства, приобретающих таких игроков», — цитирует Червиченко Sport24.

Напомним, что «Зенит» под руководством Семака выиграл четыре последних розыгрыша РПЛ кряду. После 17 туров нынешнего сезона «сине-бело-голубые» также возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Спартак» на шесть очков.