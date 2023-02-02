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Корнеев: «Я предлагал «Челси» Альфонсо Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса за 6»

02 Февраля 2023 • 16:18 Комментировать
Челси
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Фулхэм
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03.02 23:00

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев рассказал о звёздных футболистах, которых он приметил, когда они стоили очень дёшево.

По словам Корнеева, к таким игрокам относятся полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, нападающий «Барселоны» Ансу Фати, а также защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и вингер «Ливерпуля» Луис Диас, который мог оказаться в санкт-петербургском «Зените»

«Когда работал в «Монако», мы купили Тчуамени за 18 миллионов евро. Через два с половиной года его продали в «Реал» за 80 миллионов. В своё время я предлагал «Челси» Альфонсо Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса за 6 миллионов», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Корнеев также отметил, что нет смысла покупать игроков за 100 миллионов евро, поскольку в большинстве случаев такие крупные сделки себя не оправдывают.

Напомним, что сейчас авторитетный портал Transfermarkt оценивает канадца Дэвиса в 70 миллионов евро, а колумбийца Диаса в 75.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Зенит Бавария Игорь Корнеев Ансу Фати Альфонсо Дэвис Луис Диас Джуд Беллингем Орельен Тчуамени
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