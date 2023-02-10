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Караваев – о ничьей «Зенита» на сборах: «Есть над чем подумать»

10 Февраля 2023 • 21:08 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал ничью против армянского клуба «Арарат-Армения» на сборах в ОАЭ. Спарринг, напомним, завершился со счётом 1:1.

«Есть над подумать после игры, однако тут ещё дело может быть в том, что пока мы готовимся к продолжению сезона и у кого‑то из игроков может физическое состояние лучше, у кого‑то чуть хуже. Тут уже дело тренерского штаба, но мы движемся в верном направлении», - цитирует Караваева «Матч-ТВ».

Голом в составе «сине-бело-голубых» отличился форвард Матео Кассьерра. Ранее итог встречи прокомментировал наставник петербургского клуба Сергей Семак.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев Арарат-Армения
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