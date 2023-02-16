Глушаков забил первый гол за «Пари НН»

Новичок нижегородского клуба РПЛ «Пари НН» Денис Глушаков отметился первым голом за свой новый коллектив. Это случилось сегодня во время контрольного матча нижегородцев на сборе против «Оренбурга» - Глушаков занял выгодную позицию и на добивании отправил мяч в ворота уральцев после удара Дмитрия Рыбчинского.

Денису Глушакову, который покинул «Химки» этой зимой вместе с несколькими другими игроками, уже 36 лет. Его соглашение с нижегородским клубом рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на сезон.

«Пари НН» идёт в РПЛ на 12-м месте, набрав 19 очков за 17 туров, отрыв от зоны стыковых матчей приличный – шесть очков.