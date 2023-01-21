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Глушаков отреагировал на информацию о возможном переходе в «Пари НН»

21 Января 2023 • 13:47 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков, покинувший подмосковный клуб в начале текущего месяца, отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Пари НН».

35-летний футболист опроверг эту информацию, отметив, что его будущее должно проясниться в самые ближайшие дни.

«Меня и Дзюбу хотят пригласить в «Пари НН»? О как! У меня не было никаких предложений. Моё будущее прояснится в ближайшие дни», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Глушаков провёл за «Химки» 19 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Также хавбек известен по выступлениям за такие команды, как «Спартак» и «Локомотив». Сейчас портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 700 тысяч евро. 

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Денис Глушаков Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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