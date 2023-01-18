Кузяев назвал главного конкурента «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев согласился с известным выражением, которое гласит, что помешать «Зениту» взять пятое чемпионство подряд сможет только он сам.

«Соглашусь с этой фразой. В некоторых матчах, бывает, чувствуется то, что мы не так настроились на игру, есть недооценка соперника», - цитирует Кузяева «Матч-ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ «сине-бело-голубые» идут на первом месте, отрыв даже от второго места солидный - шесть очков. В текущем сезоне в рамках чемпионата России зенитовцы проиграли лишь однажды – дома «Ахмату», 1:2. Также два поражения клуб потерпел в Кубке России - от «Крыльев Советов» и московского «Спартака».