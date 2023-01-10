Бразильский журналист: «В будущем «Зенит» сможет много заработать на Ренане»

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о переходе 19-летнего защитника Роберта Ренана из «Коринтианса» в «Зенит».

По мнению журналиста, «Зениту» очень повезло приобрести столь талантливого футболиста, интерес к которому проявляли клубы со всего мира.

«Ренан очень техничный защитник, у него хорошая длинная передача. Не знаю надолго ли Ренан задержится в России, но петербуржцы могут много на нём много заработать», — приводит слова Алейшо «РБ Спорт».

В прошлом году Ренан провёл за «Коринтианс» 17 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Отметим, что талантливый защитник является игроком молодёжной сборной Бразилии.