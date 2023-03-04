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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

04 Марта 2023 • 16:00 Комментировать
Зенит
1:0
Пари НН
1 1.18 X 6.70 2 18.00
1-й тайм

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Пари НН».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Зенит - Пари НН

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Протокол игры  
Зенит1:0Пари НН
(1:0) Малком Филипе12' 
Кержаков МихаилКараваев ВячеславРодригао де СоузаКруговой ДанилКузяев ДалерБарриос ВильмарВендел МаркусМалком ФилипеКассьерра МатеоМостовой АндрейЕрохин Александр
Запасные: Сергеев ИванОдоевский ДаниилДуглас СантосБакаев ЗелимханЧистяков ДмитрийАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенМантуан ГуставоВасютин АлександрКозлов Юрий
Гойло НикитаКаккоев НикитаГоцук КириллМасоэро Лукас ГабриэльКорнюшин ДаниилМихайлов ЯрославМайга МамадуСтоцкий ДмитрийСулейманов ТимурЯковлев Владислав ГеннадьевичКалинский Николай
Запасные: Берковский ИльяКротов ВячеславСевикян ЭдгарАнисимов АртурБаньяк МакиШарипов АльбертНигматуллин АртурЯнсане МомоЮлдошев ИброгимхалилАлександров ВикторШильцов Константин
04 марта. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Пари НН
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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