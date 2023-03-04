«Зенит» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Пари НН
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Протокол игры
|(1:0) Малком Филипе12'
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Родригао де Соуза•Круговой Данил•Кузяев Далер•Барриос Вильмар•Вендел Маркус•Малком Филипе•Кассьерра Матео•Мостовой Андрей•Ерохин Александр
Гойло Никита•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Масоэро Лукас Габриэль•Корнюшин Даниил•Михайлов Ярослав•Майга Мамаду•Стоцкий Дмитрий•Сулейманов Тимур•Яковлев Владислав Геннадьевич•Калинский Николай
04 марта. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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