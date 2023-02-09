Сутормин прокомментировал победу над «Урарту»

Полузащитник петербургского «Зенита» и главный герой матча против «Урарту» Алексей Сутормин прокомментировал минимальную победу «сине-бело-голубых» над соперником. Именно его гол со штрафного удара принёс зенитовцам победу.

«Соперник был хорош, непростой матч для нас. Рад, что выиграли, а заодно и проверили себя. В первом тайме сыграли глубоко и в пять защитников, ещё сказалось и то, что на сборах мы находимся под нагрузками», - цитирует Сутормина «Чемпионат».

Напомним, что следующий матч на сборах «Зенит» проведёт против другого армянского клуба – ФК «Арарат-Армения». Игра назначена на 10 февраля.