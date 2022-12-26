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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Коринтианс» отклонил предложение «Арсенала» по Ренану ради сделки с «Зенитом» эксклюзив

26 Декабря 2022 • 23:11 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» лондонский «Арсенал» делал предложение по центральному защитнику Роберу Ренану, но получил отказ от «Коринтианса».

Дело в том, что бразильский клуб хочет включить Ренана в сделку по Юри Алберто с петербургским «Зенитом», которая уже близка к завершению. На данный момент стороны улаживают последние формальности.

Робер Ренан должен перебраться в Санкт-Петербург уже этой зимой, а опорный полузащитник Ду Кейруш останется в Бразилии до лета.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет выкупить у «сине-бело-голубых» Юри Алберто и предложил российскому клубу за форварда двух своих игроков – защитника Робера Ренана и полузащитника Ду Кейруша.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Арсенал Лондон Юри Алберто Робер Ренан
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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