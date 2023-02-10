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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» не может договориться с Кузяевым о новом контракте

10 Февраля 2023 • 14:06 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

«Зенит» не может договориться с полузащитником Далером Кузяевым о продлении контракта, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, стороны продолжают вести переговоры. Напомним, что действующее соглашение хавбека с петербургским клубом рассчитано до лета нынешнего года.

Кузяев защищает цвета «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл в составе «сине-бело-голубых» 20 матчей, отметившись в них пятью голами и пятью результативными передачами.

Ранее одноклубник Кузяева Дмитрий Чистяков сообщил, что полузащитник претендует на роль капитана «Зенита», который после 17 туров РПЛ уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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