Зенит - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Зенит» и «Пари НН» возобновляют выступления в Премьер-лиге очным матчем. Соперники уже официально открыли 2023 год выездными сухими победами в кубковом турнире. Конечно, здесь фаворитом считается лучшая команда прошлого сезона, к тому же на «Газпром Арене» редко кто из гостей берет очки. С другой стороны, «Пари НН» нужно набирать очки, чтобы отдалиться от квартета худших команд. Однако сегодня это очень сложная задача.

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