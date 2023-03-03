Депутат Свищёв: «Дзюба сказал про Рио-де-Жанейро с обидой»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на слова экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о том, что петербургская команда стала похожа на Рио-де-Жанейро из-за большого числа бразильских футболистов в своём составе.

Свищёв не согласился с ироничным высказыванием Дзюбы, посчитав, что футболист сказал это с обидой. При этом депутат подчеркнул, что лимит на легионеров в РПЛ быть должен, поскольку иностранцы занимают места российских игроков.

«Дзюба это сказал даже с какой-то обидой, я так прочитал подтекст. Когда Дзюба играл в Санкт-Петербурге, его это не смущало, и вдруг теперь, когда он там не играет, его это начало коробить», — приводит слова Свищёва «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Сейчас 34-летний форвард защищает цвета московского «Локомотива».