Аршавин высказался о возможном переходе Пиняева в «Зенит»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, что «Зенит» мог подписать талантливого полузащитника Сергея Пиняева из «Крыльев Советов», однако шансы на сделку были минимальны.

«У него конкурент — Малком. Кто будет играть — Малком или он? Конечно, Малком. Бакаеву нужно использовать свой шанс», - цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс». Он добавил, что говорить о том, что «Зенит» «упустил» Пиняева – неправильно, этот трансфер совсем не подходил петербургскому клубу.

Напомним, Сергей Пиняев этой зимой поменял «Крылья Советов» на московский «Локомотив». Туда он перебрался вместе со своим товарищем по самарской команде – Максимом Глушенковым.