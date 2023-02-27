Дзюба мог перейти в ульяновскую «Волгу», чтобы сыграть против «Зенита»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба мог стать игроком клуба Первой лиги – ульяновской «Волги», но только на один матч. Стороны были близки к соглашению, однако нападающий перешёл в московский «Локомотив», заявил российский комментатор Георгий Черданцев.

«Мне рассказали, что до последнего момента Дзюба мог сыграть за «Волгу» против «Зенита». У него была устная договоренность с Ульяновском, что они заключат с ним контракт на один матч. Артём был не против такого варианта, но подписал соглашение с «Локомотивом», - заявил Черданцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что матч «Волга» - «Зенит» в рамках четвертьфинала Кубка России состоялся в Ульяновске в прошедшую субботу и завершился чистым разгромом хозяев в исполнении питерцев – 0:3.