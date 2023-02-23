Юран: «Пока бразильцам тут не надоест, вряд ли кто-то сместит «Зенит» с трона»

Известный российский тренер Сергей Юран считает, что «Спартак» не сможет навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул, так как уровень исполнителей в составах этих команд заметно отличается.

«Если «Зенит» сохранит бразильцев, то сможет доминировать в нашем футболе ещё пару-тройку лет. В общем, пока бразильцам тут не надоест, вряд ли кто-то сместит питерцев с трона», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков. До конца турнира командам осталось провести по 13 встреч. Отметим, что коллектив из Санкт-Петербурга является победителем четырёх последних розыгрышей чемпионата России.