Аршавин раскритиковал введение Fan ID

Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о введении карты болельщика на матчах «сине-бело-голубых».

«Недавно один человек, который желает мне добра, сказал: «Когда тебя будут спрашивать про карту болельщика, ты должен стать глупо-слепо-немым», — заявил экс-футболист «Арсенала», которого цитирует «Матч ТВ». По его мнению, у коллективов с большой посещаемостью возникнут проблемы с доходами.

Напомним, что система Fan ID начала функционировать на стадионах всех участников Российской премьер-лиги с декабря текущего года. До конца первой части сезона фанаты «Зенита» могли посещать матчи клуба без карты болельщика.