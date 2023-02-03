Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Ни за какие деньги не поеду работать в Россию»

03 Февраля 2023 • 12:10 Комментировать (1)
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность своего возвращения в Россию.

По словам чешского специалиста, в нынешней обстановке он ни за какие деньги не согласится приехать в нашу страну.

«Ни за что и ни за какие деньги сейчас не поеду работать в Россию. Не хочу прилетать в вашу страну в нынешнее время. В Чехии много негатива, я сложно переживаю ситуацию», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

При этом Петржела не исключил возможное посещение нашей страны в будущем, отметив, что в России у него остались друзья. 

Напомним, что Петржела возглавлял «Зенит» с 2002 по 2006 год. Под руководством чешского наставника «сине-бело-голубые» выиграли Кубок российской лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Kirolnic
03 Февраля 2023 в 12:31
Кому ты, нафиг, нужен...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
12:39 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил шансы Абаскаля продолжить карьеру в Европе
12:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: «В «Зенит» поступало несколько предложений по Венделу»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Ни за какие деньги не поеду работать в Россию» 1
12:01 · Россия. Первая лига
Кечинов выразил уважение Павлюченко
11:55 · Россия. Премьер-лига
Карпин раскрыл три желания, загаданные в день рождения
11:55 · Россия. Премьер-лига
Источник: Переговоры по возможному переходу Баринова в «Бешикташ» продолжаются
11:39 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Нам не хватает шуток Промеса»
11:23 · Россия. Первая лига
Баженов рассказал, как относится к камбэку 41-летнего Павлюченко
11:07 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Туре понравилось в «Ахмате»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Бакаев мог уйти из «Зенита» в европейский клуб
10:51 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Мы понимаем, что от нас хочет Абаскаль»
10:46 · Россия. Первая лига
Канчельскис отреагировал на возвращение Павлюченко в футбол
10:33 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, что зимой «Зенит» мог покинуть не только Малком, но и Клаудиньо
10:17 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Дуарте и Тавареш — ребята с хорошими качествами»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Абаскаль не сможет уехать в европейский топ-клуб после «Спартака»
Все новости
Рекомендуем