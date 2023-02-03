Петржела: «Ни за какие деньги не поеду работать в Россию»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность своего возвращения в Россию.

По словам чешского специалиста, в нынешней обстановке он ни за какие деньги не согласится приехать в нашу страну.

«Ни за что и ни за какие деньги сейчас не поеду работать в Россию. Не хочу прилетать в вашу страну в нынешнее время. В Чехии много негатива, я сложно переживаю ситуацию», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

При этом Петржела не исключил возможное посещение нашей страны в будущем, отметив, что в России у него остались друзья.

Напомним, что Петржела возглавлял «Зенит» с 2002 по 2006 год. Под руководством чешского наставника «сине-бело-голубые» выиграли Кубок российской лиги.