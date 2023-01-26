Тарханов: «Дзюбе есть что доказывать, он точно поможет «Пари НН»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Пари НН».

По мнению специалиста, 34-летнему футболисту есть что доказывать, поэтому он принесёт пользу нижегородской команде.

«Думаю, свои лучшие качества он ещё не растерял. У него есть мотивация доказать всем, что он по-прежнему в полном порядке. Плюс молодые футболисты «Нижнего» могут учиться у него», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал о том, что Дзюба подписал соглашение с «Пари НН», однако позже в клубе опровергли эту информацию. В текущем сезоне опытный форвард выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в ноябре прошлого года.