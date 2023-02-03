Агент рассказал, что зимой «Зенит» мог покинуть не только Малком, но и Клаудиньо

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия рассказал о том, что в зимнее трансферное окно «Зенит» мог покинуть не только бразилец Малком Филипе, но и его соотечественник Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что интерес к Малкому проявлял действующий чемпион Франции «ПСЖ».

«Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо. Но я не могу озвучить названия клубов», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 19 матчей, отметившись тремя голами и восемью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.

После 17 туров РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка.