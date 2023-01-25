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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «С удовольствием бы увидел Дзюбу в качестве футбольного эксперта»

25 Января 2023 • 18:05 Комментировать (2)
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил перспективы Артёма Дзюбы стать комментатором.

«С удовольствием бы увидел Артёма в качестве футбольного эксперта. Думаю, что он бы без сомнения добавил перца. Но чтобы стать футбольным комментатором, нужно поучиться ремеслу, потому что это профессия»,  — заявил Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу». Дмитрий отметил, что с удовольствием будет работать с экс-капитаном сборной России, выразив мнение, что комментирование сделает Дзюбу ещё популярнее.

Напомним, что с ноября прошлого гора нападающий является свободным агентом после разрыва контракта с турецким коллективом «Адана Демирспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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rac531
25 Января 2023 в 18:48
Какое может быть хамечательное трио - БУЗОВА-Губерниев-Дзюба)
БУЗОВА - звезда Московского художественного театра им. А.П. ЧЕХОВА
Губерниев - телевизионный беспредел
Дзюба - всероссийский рукодел
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