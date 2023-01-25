Губерниев: «С удовольствием бы увидел Дзюбу в качестве футбольного эксперта»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил перспективы Артёма Дзюбы стать комментатором.

«С удовольствием бы увидел Артёма в качестве футбольного эксперта. Думаю, что он бы без сомнения добавил перца. Но чтобы стать футбольным комментатором, нужно поучиться ремеслу, потому что это профессия», — заявил Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу». Дмитрий отметил, что с удовольствием будет работать с экс-капитаном сборной России, выразив мнение, что комментирование сделает Дзюбу ещё популярнее.

Напомним, что с ноября прошлого гора нападающий является свободным агентом после разрыва контракта с турецким коллективом «Адана Демирспор».