Петржела – о новичках «Зенита»: «Плохая новость для молодёжи»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о свежем обмене «сине-бело-голубых». Лидер РПЛ обменял форварда Юри Алберто, который и так провёл первую половину этого сезона в «Коринтиансе», на двух молодых игроков – Роберта Ренана и Ду Кейроса.

«Это отличная новость для «Зенита», но плохая для российской молодёжи», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс». Он добавил, что раз российские клубы по политическим причинам не играют в еврокубках, то шанс проявить себя в элитном дивизионе получат больше молодых зенитовцев - но в команду приезжают бразильцы.

Оба новичка, напомним, подписали с «Зенитом» длительные контракты – на пять сезонов каждый.