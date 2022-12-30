Гершкович уверен, что Семак – лучший тренер России в 2022 году

Член исполкома РФС Михаил Гершкович уверен, что наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак является лучшим тренером РПЛ в 2022 году.

«Он чемпион страны, и сейчас «Зенит» вместе с ним идет на первом месте турнирной таблицы. Это заслуга тренера», - цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Гершкович уверен, что не каждый специалист в футболе может так хорошо пользоваться всеми возможностями, которые ему даёт руководство, как Семак. Поэтому вопрос о том, кто является лучшим тренером 2022 года в России, имеет однозначный ответ.

Сейчас «Зенит» под руководством Семака идёт на первом месте турнирной таблицы РПЛ и имеет в активе 42 очка, опережая ближайшего конкурента на шесть баллов.