Аршавин: «Зенит» ещё не русская «Бавария»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о сравнении «сине-бело-голубых» с «Баварией» из-за доминирования в национальной первенстве.

«Рановато. «Зенит» ещё не русская «Бавария». Должно пройти время», — заявил знаменитый игрок в интервью изданию Sport24. Аршавин также отметил, что не знает, сколько времени должно пройти, чтобы такое сравнение выглядело бы уместно.

Напомним, что петербургский клуб выиграл последние четыре розыгрыша Российской премьер-лиги. Что же касается «Баварии», то мюнхенцы никому не отдают «салатницу» Бундеслиги с 2013 года.