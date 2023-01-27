Мостовой: «Пари НН» нужен Дзюба»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Пари НН».

Напомним, что в настоящий момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента. Ранее известный журналист Иван Карпов сообщил о том, что Дзюба уже подписал контракт с «Пари НН», однако позже в нижегородском клубе опровергли эту информацию.

По мнению Мостового, «Пари НН» нужен не только Дзюба, но и 36-летний полузащитник Денис Глушаков, который в настоящий момент находится в клубе на просмотре.

«Я всегда за, чтобы Дзюба продолжал играть. Для «Нижнего Новгорода» это сумасшедший вариант. «Нижнему» он нужен, тем более если ещё Глушаков придёт», — цитирует Мостового «Чемпионат».

После 17 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.