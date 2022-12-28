Ломбертс: «Я бы мог жить в Санкт-Петербурге до конца дней»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о своих воспоминаниях о Северной столице.

«В Петербурге столько хороших ресторанов. Вся моя жизнь была там. Всё было рядом. Все меня благодарили за то, что я сделал для клуба. Но это была моя работа. Меня там очень уважают. И я очень скучаю. Я бы мог жить там до конца моих дней», — заявил экс-защитник сборной Бельгии в интервью Sport24.

Однако Ломбертс отмечает, что вернуться будет тяжело из-за семьи, которой намного удобнее жить в родной стране. Николас также рассказал, что в России ему нравилось чувство большей дозволенности.

Напомним, что бельгийский футболист выступал в футболке «сине-бело-голубых» на протяжении десяти лет, выиграв в составе «Зенита» четыре титула чемпиона России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.