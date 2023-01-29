Виктор Гусев: «Легионеры «Зенита» могут заинтересовать топовые клубы из Европы»

Известный российский комментатор Виктор Гусев назвал имена игроков петербургского «Зенита», которые могли бы переехать в европейские лиги.

«Легионеры «Зенита» могут заинтересовать топовые клубы из Европы. Мы все знаем их имена: Клаудиньо, Вендел и Барриос. Малкома не называем, потому им уже интересуется «ПСЖ», — заявил журналист в интервью«Чемпионату». По его мнению, все выше названные футболисты имеют необходимый уровень для выступления в европейских лигах.

Напомним, что «Зенит» лидирует в нынешнем сезоне Премьер-лиги, набрав 42 очка после 17 туров. Отрыв от «Спартака» составляет шесть баллов.