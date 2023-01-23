Балахнин: «Думаю, в скором времени зарплаты у футболистов РПЛ уменьшатся»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин предположил предстоящее уменьшение уровня зарплат в Российской премьер-лиги.

«Думаю, в скором времени зарплаты у футболистов РПЛ уменьшатся. Раздуты ли зарплаты у российских игроков? Однозначно сказать нельзя. Если клуб заинтересован в игроке, то он предложит такую сумму, которая устроит и самого футболиста, и агента», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, нет однозначного ответа относительно необходимости снижения зарплат в текущей ситуации.

Отметим, что в настоящий момент самым высокооплачиваемым игроком российского чемпионата является Малком Филипе из петербургского «Зенита».