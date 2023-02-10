Камоцци: «Надеюсь, у Глушакова всё получится в «Пари НН»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о переходе 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

Напомним, контракт чемпиона России в составе «Спартака» с нижегородским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона и включает в себя опцию продления ещё на один год.

«Надеюсь, что у Дениса Глушакова всё получится в «Пари НН». Этот игрок покажет, что всё ещё может играть на уровне РПЛ», — цитирует Камоцци Sport24.

Текущий сезон Глушаков начинал в составе «Химок», но покинул подмосковный клуб в начале этого года. В составе «красно-чёрных» полузащитник провёл 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.