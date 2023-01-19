Пономарёв считает, что Дзюбе пора заканчивать с футболом

Бывший игрок московских «армейцев» Владимир Пономарёв считает, что российскому форварду Артёму Дзюбе уже пора вешать бутсы на гвоздь.

«Пора ему завершать карьеру, заняться каким-нибудь своим делом, тренировать пацанов, создать футбольную школу – возможностей море. Но играть надо заканчивать, ибо ни одна команда не возьмет его, он абсолютно никому не нужен», - цитирует Пономарёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, сейчас 34-летний Дзюба на распутье: чуть ли не каждый день появляются новые слухи о его будущем клубе, однако конкретики от форварда, а также от футбольных команд по этой теме нет.

Последним клубом на данный момент у Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре, сыграв лишь несколько матчей во всех турнирах.