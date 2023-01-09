Аршавин высказался о прогрессе Бакаева в «Зените»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о прогрессе Зелимхана Бакаева в петербургском «Зените».

«В первом матче, в котором он вышел на поле, все были довольны его игрой. После сложилось всё немножко по-другому», - цитирует его «Спорт-Экспресс».

Аршавин добавил, что не видит в этом ничего страшного, так как контракт у Бакаева с «Зенитом» длинный, а прошло ещё всего несколько месяцев с момента его заключения и судить об игроке рано.

Напомним, что летом 2022 года Бакаев перешёл в стан «сине-бело-голубых», сыграл за клуб 13 матчей в РПЛ и ещё семь в Кубке и Суперкубке России, однако забил в них лишь один раз, а ещё отдал два ассиста.