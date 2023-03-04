Чудо-гол Малкома со штрафного позволил «Зениту» повести в игре с «Пари НН»

Как и в параллельном матче Премьер-лиги, где играют «Ахмат» с «Оренбургом», в споре «Зенита» и «Пари НН» также был забит быстрый гол, и результативная атака также пришла со стандартного положения. Бразилец Малком со штрафного направил мяч точно в девятку над двумя стенками из своих партнеров и соперников. Счет был открыл уже на 12-й минуте.

Если команда Сергея Семака удержит победный результат, то оторвется от второго места на восемь очков. «Пари НН» - в пяти баллах от зоны стыковых матчей.

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