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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чудо-гол Малкома со штрафного позволил «Зениту» повести в игре с «Пари НН»

04 Марта 2023 • 16:56 Комментировать
Зенит
1:0
Пари НН
1 1.03 X 16.00 2 100.00
перерыв

Как и в параллельном матче Премьер-лиги, где играют «Ахмат» с «Оренбургом», в споре «Зенита» и «Пари НН» также был забит быстрый гол, и результативная атака также пришла со стандартного положения. Бразилец Малком со штрафного направил мяч точно в девятку над двумя стенками из своих партнеров и соперников. Счет был открыл уже на 12-й минуте.

Если команда Сергея Семака удержит победный результат, то оторвется от второго места на восемь очков. «Пари НН» - в пяти баллах от зоны стыковых матчей.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Пари НН Малком Филипе
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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